تشكيل برشلونة وإنتر ميلانو المتوقع الليلة في دوري أبطال أوروبا

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يشهد ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق إنتر ميلانو الإيطالي ضيفه فريق برشلونة الإسباني، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

تنطلق مباراة برشلونة وإنتر ميلانو تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة برشلونة وإنتر ميلانو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق برشلونة في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق إنتر ميلانو:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: أراوخو / صامويل أومتيتي / كليمنت لونجلي / جونيور فيربو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / لويس سواريز / أنسو فاتي.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق إنتر ميلانو في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق برشلونة:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: دييغو جودين / ستيفان دي فراي / ميلان سكرينيار.

خط الوسط: أنطونيو كاندريفا / مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / كوادو أسامواه / ستيفانو سينسي.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: الإيطالي أنطونيو كونتي.

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