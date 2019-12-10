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شهد مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، حيث عرفت هذه الجولة ابتعاد فريق ليفربول أكثر في صدارة الترتيب، وخاصة بعد خسارة فريق مانشستر سيتي حامل اللقب مرة أخرى.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة السادسة عشر، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة البريميرليج.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة السادسة عشر في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020:

إيفرتون 1/3 تشيلسي.

بورنموث 3/0 ليفربول.

توتنهام هوتسبير 0/5 بيرنلي.

واتفورد 0/0 كريستال بالاس.

مانشستر سيتي 2/1 مانشستر يونايتد.

أستون فيلا 4/1 ليستر سيتي.

نيوكاسل يونايتد 1/2 ساوثهامبتون.

نورويتش سيتي 2/1 شيفيلد يونايتد.

برايتون أند هوف ألبيون 2/2 ولفرهامبتون.

وست هام يونايتد 3/1 فريق أرسنال.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة السادسة عشر:

ليفربول، 46 نقطة. ليستر سيتي، 38 نقطة. مانشستر سيتي، 32 نقطة. تشيلسي، 29 نقطة. مانشستر يونايتد، 24 نقطة. ولفرهامبتون، 24 نقطة. توتنهام هوتسبير، 23 نقطة. شيفيلد يونايتد، 22 نقطة. أرسنال، 22 نقطة. كريستال بالاس، 22 نقطة. نيوكاسل يونايتد، 22 نقطة. برايتون أند هوف ألبيون، 19 نقطة. بيرنلي، 18 نقطة. إيفرتون، 17 نقطة. بورنموث، 16 نقطة. وست هام يونايتد، 16 نقطة. أستون فيلا، 15 نقطة. ساوثهامبتون، 15 نقطة. نورويتش سيتي، 11 نقطة. واتفورد، 9 نقاط فقط لا غير.

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