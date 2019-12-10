كهربا يوقع الليلة على عقد انتقاله للأهلي وراتبه السنوي 9 مليون !

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا سوف يقوم الليلة بالتوقيع على عقد انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف القلعة الحمراء، بعدما كان قد فسخ عقده منذ يومين مع نادي ديسبورتيفو آفيس البرتغالي.

وأكد المصدر أن محمود عبد المنعم كهربا قد اتفق في وقت سابق على كافة التفاصيل الشخصية في العقد الذي سوف يربطه مع النادي الأهلي في السنوات القادمة، على أن يعقد جلسة أخيرة اليوم الثلاثاء مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي من أجل التوقيع رسمياً على العقد.

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وأشار أيضاً إلى أن عقد كهربا سوف يمتد مع النادي الأهلي حتى صيف عام 2024 أي لمدة 4 سنوات ونصف، على أن يتقاضى راتباً سنوياً تصل قيمته إلى مبلغ 9 مليون جنيه مصري.

وشدد المصدر على أن اللاعب كان قد فسخ عقده مع النادي البرتغالي، من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم بينهما، والتي وصلت قيمتها إلى مبلغ 400 ألف يورو، مما جعل كهربا لاعباً حراً يحق له التعاقد مع أي نادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

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