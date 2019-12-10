رسمياً .. تعديل موعد مباراة الأهلي وطنطا في الدوري العام

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أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديلاً على موعد مباراة الأهلي وطنطا في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتناسب مع المواعيد الجديدة التي أقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمباريات دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وطنطا في يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020، إلا أن لجنة المسابقات قررت تأجيلها لمدة 24 ساعة لتُقام يوم الأربعاء الموافق 15 يناير من العام ذاته، وذلك تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

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على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة تقديم موعد مباراة الزمالك والجونة في نفس اليوم الأربعاء، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بدلاً من أن تُقام في الساعة السابعة والنصف مساءً، حتى لا تكون متعارضة مع موعد مباراة الأهلي وطنطا.

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