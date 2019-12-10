مصادر تؤكد رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب

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كشفت العديد من المصادر الصحفية عن قيام محكمة النقض برفع اسم الأسطورة المصري محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب، بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به المحامي الخاص باللاعب أمام محكمة النقض في السنوات الماضية.

وعانى محمد أبو تريكة طيلة السنوات الماضية من تواجد اسمه في قوائم الإرهاب، مما جعله غير قادر على العودة إلى مصر منذ المقاطعة الدبلوماسية بين دولة قطر وعدة دول عربية أخرى مثل مصر والسعودية والبحرين.

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وقامت العديد من الصفحات المعروفة عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي قد أكدت في الساعات الماضية اقتراب عودة الماجيكو من جديد إلى مصر الأسابيع القادمة بعد رفع اسمه من قوائم الإرهاب.

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