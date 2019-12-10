أول رد فعل من أبو تريكة بعد برائته ورفع اسمه من قوائم الإرهاب

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قام الأسطورة المصري محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري سابقاً بالتعليق على الأنباء المتداولة في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي الساعات الماضية، وذلك بخصوص الحكم الصادر من محكمة النقض المتمثل في برائته ورفع اسمه من قوائم الإرهاب.

وكتب محمد أبو تريكة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي:

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كل عسير إذا استعنت بالله فهو يسير.

وكان أبو تريكة محلل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حالياً غير قادر على العودة إلى مصر في السنوات الماضية، بسبب اتهامه بالعديد من القضايا المتعلقة باشتراكه في أعمال إرهابية بعد عام 2012، إلا أن محكمة النقض أقرت في نهاية المطاف بحكم براءة الماجيكو من أي قضايا منسوبة إليه.

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