Advertisements

يترقب عشاق كرة القدم العربية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 / 2020، وذلك انطلاقاً من الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الجاري.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 / 2020، علماً بأن دور الثمانية سوف يشهد صداماً مصرياً خالصاً بين كلاً من الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

Advertisements

وإليكم الآن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 / 2020:

الشباب السعودي / الشرطة العراقي، ذهاب الدور ثمن النهائي، الإثنين 23 ديسمبر 2019، ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الاتحاد السكندري / الإسماعيلي، السبت 28 ديسمبر 2019، ملعب الإسكندرية، الساعة السادسة مساءً.

الفائز من مباراة مولودية الجزائر الجزائري والقوة الجوية العراقي / الرجاء البيضاوي المغربي، السبت 4 يناير 2020، الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر أو الساعة السادسة والنصف بتوقيت العراق.

الاتحاد السعودي / أولمبيك أسفي المغربي، الأربعاء 15 يناير 2020، ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الشرطة / الشباب، الإثنين 20 يناير 2020، يُحدد توقيت المباراة في وقت لاحق.

الإسماعيلي / الاتحاد السكندري، الجمعة 24 يناير 2020، ملعب الإسماعيلي، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الرجاء البيضاوي / الفائز من مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية، الأحد 9 فبراير 2020، ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، الساعة الثامنة بتوقيت المغرب.

أولمبيك آسفي / الاتحاد، السبت 15 فبراير 2020، ملعب المسيرة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب.

إقرأ أيضاً: أول رد فعل من أبو تريكة بعد برائته ورفع اسمه من قوائم الإرهاب