الشروق تؤكد عدم صحة أنباء براءة محمد أبو تريكة من قضايا الإرهاب

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نفت جريدة الشروق المصرية تماماً كل الأنباء الواردة في الساعات الماضية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، والتي أكدت براءة لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة من جميع قضايا الإرهاب المنسوبة إليه بناءً على القرار الصادر من طرف محكمة النقض.

وأوضحت الجريدة أن كل هذه الأخبار المتعلقة بحكم براءة محمد أبو تريكة عبارة عن شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، نظراً لأن محكمة النقص لم تقدم بإصدار أي قرار متعلق بهذه القضايا.

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وأشارت أيضاً إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل إن محكمة النقض لم تنظر حتى إلى الطعن المقدم من جانب محامي أبو تريكة على قرار إدراجه الثاني على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

يُذكر أن محكمة الجنايات قد وضعت الماجيكو أبو تريكة على قوائم الإرهاب منذ شهر يناير لعام 2017، بسبب انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية إضافة إلى تواجده في دولة قطر طيلة السنوات الماضية مثلما هو الحال بالنسبة إلى بقية أفراد الجماعية الهاربين.

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