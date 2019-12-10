كهربا يتسلم خطاب فسخ عقده من آفيس والأهلي يستعد للإعلان عن ضمه رسمياً

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا قد تسلم رسمياً خطاب فسخ عقده من نادي ديسبورتيفو آفيس البرتغالي، وذلك تمهيداً لانضمامه بشكل رسمي إلى صفوف النادي الأهلي في الساعات القادمة.

وأكد المصدر أن محمود عبد المنعم كهربا قام بتحويل مبلغ 400 ألف يورو إلى حساب النادي البرتغالي منذ يومين، وهي قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي كان مبرماً بينهما، حتى يُصبح لاعباً حراً ويحق له التعاقد مع أي نادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

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وأشار أيضاً إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد اتفق مع كهربا على تسديد ذلك المبلغ له على دفعات خلال فترة تواجده داخل جدران القلعة الحمراء.

وشدد المصدر على أن اللاعب سوف يجتمع مساء اليوم الثلاثاء مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، من أجل التوقيع بشكل رسمي على عقده الذي سوف يستمر لمدة 4 سنوات ونصف مع المارد الأحمر، على أن يصل قيمة راتبه السنوي مع الفريق الأهلاوي إلى مبلغ 9 مليون جنيه مصري.

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