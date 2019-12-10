مظاهرات كتالونيا تُهدد مصير كلاسيكو برشلونة وريال مدريد مجدداً !

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المظاهرات المتواصلة في إقليم كتالونيا باتت تُهدد مصير مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد مرة أخرى، بعدما تسبب شهر أكتوبر الماضي في تأجيل اللقاء لأسباب أمنية.

وأكد موقع “جول” الإسباني أن إحدى الحركات الملقبة ب”تسوماني” دعت إلى مظاهرات كبرى في كافة أنحاء إقليم كتالونيا وخاصة حول ملعب الكامب نو في الأيام القادمة، من أجل مواصلة المطالبة بالانفصال عن دولة إسبانيا.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه الحركة لم تُحدد موعد هذه المظاهرات، إلا أن العديد من وسائل الإعلام الإسبانية أكدت أن تلك المظاهرات ستكون يوم 18 ديسمبر 2019 في نفس موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

وشدد على أن هذه الحركة كانت هي السبب الرئيسي في قيام رابطة الدوري الإسباني بتأجيل مباراة الكلاسيكو في شهر أكتوبر الماضي، وهو السيناريو المتوقع حدوثه مرة أخرى في حالة التأكد من قيام هذه المظاهرات في نفس موعد الكلاسيكو، مما سيجعل الجهات الأمنية في إسبانيا تُجبر الرابطة على تأجيل المباراة من جديد.

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