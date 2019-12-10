محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي أمام سالزبورغ الليلة بدوري الأبطال

Advertisements

كشف الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق سالزبورغ النمساوي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتُقام مباراة ليفربول وسالزبورغ على ملعب ريد بول أرينا مساء اليوم الثلاثاء، وذلك تحديداً بداية من الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول الرسمي في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق سالزبورغ:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

إقرأ أيضاً: مظاهرات كتالونيا تُهدد مصير كلاسيكو برشلونة وريال مدريد مجدداً