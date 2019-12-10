سعيد حمزة حكماً لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري غداً

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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن هوية طاقم تحكيم مباراة الأهلي ووادي دجلة، والتي من المقرر إقامتها مساء يوم غداً الأربعاء في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكدت لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحكم سعيد حمزة سيكون هو الحكم الرئيسي لمباراة الأهلي ووادي دجلة، على أن يتكون طاقمه المعاون من كلاً من: تحسين السادات / خالد حسين / عمرو عبد الفتاح.

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على صعيد متصل، قررت اللجنة أيضاً تعيين الحكم طارق مجدي من أجل إدارة مباراة الإسماعيلي مع مصر المقاصة التي تُقام يوم غداً قبل مباراة الأهلي ووادي دجلة.

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