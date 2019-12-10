موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري الأربعاء 11/12/2019

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موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي ووادي دجلة قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019 على ملعب بتروسبورت في منطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي ووادي دجلة تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة، ستكون مباراة الأهلي ووادي دجلة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي ووادي دجلة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي ووادي دجلة

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق وادي دجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً في صدارة الترتيب دون أي شريك على الإطلاق في إطار سعيه للحفاظ على لقبه من جديد.

ويعلم فريق الأهلي جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، نظراً إلى المستويات المميزة التي يُقدمها فريق وادي دجلة تحت قيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جوناس، مما يؤكد بالتالي على أن المباراة ستكون معقدة على المارد الأحمر رغم المسيرة الرائعة للأخير منذ انطلاقة الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات.

ولا تكمن الصعوبة فقط بالنسبة للفريق الأهلاوي في العند الذي يتسم به فريق وادي دجلة، وإنما تتمثل المشكلة في ضغط المباريات على لاعبي الأهلي مما قد يؤثر بشكل سلبي على المستوى الفني أو خاصة البدني لهم مع مرور الأسابيع.

ومن جانبه، يأمل السويسري رينيه فايلر المدير الفني لأبناء القلعة الحمراء في الحفاظ على سلسلة الانتصارات المحلية التي حققها فريقه حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري العام، حتى يضع الضغط بشكل أكبر على منافسيه وفي مقدمتهم الغريم التقليدي فريق الزمالك إضافة إلى فريق بيراميدز الطامح بدوره في الصراع على اللقب.

على الجانب المقابل، لا يبدو فريق وادي دجلة في تلك الوضعية المثالية التي تسمح له حالياً بتقديم مباراة فنية كبيرة أمام الأهلي، نظراً إلى تواجده في المركز الأخير في ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، إلا أن الجميع يُدرك جيداً أن الموسم لا يزال في بدايته مما يمنح الفريق بعض الهدوء نوعاً ما.

وإليكم الآن نتائج الأهلي في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

أسوان 5/1 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الجونة 4/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

النجم الساحلي التونسي 0/1 الأهلي، دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي 1/3 بني سويف، كأس مصر.

الأهلي 1/2 الهلال السوداني، دوري أبطال إفريقيا.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج وادي دجلة في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

وادي دجلة 1/0 الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز.

الاتحاد السكندري 1/1 وادي دجلة، الدوري المصري الممتاز.

وادي دجلة 2/2 مصر المقاصة، الدوري المصري الممتاز.

اف سي مصر 0/1 وادي دجلة، الدوري المصري الممتاز.

وادي دجلة 0/4 بيالا، كأس مصر.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب الأهلي ووادي دجلة حتى الآن في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020:

الأهلي، المركز الثالث، 12 نقطة من 4 مباريات.

وادي دجلة، المركز الأخير، 3 نقاط فقط لا غير من 6 مباريات.

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