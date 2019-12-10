فايلر يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة وادي دجلة

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق وادي دجلة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم تشهد قائمة المارد الأحمر تواجد 7 لاعبين دفعة واحدة لعدة أسباب سواء فنية أو بداعي الإصابة، حيث غاب عن القائمة كلاً من: علي لطفي / سعد الدين سمير / علي معلول / صلاح محسن / محمود متولي / صالح جمعة / كريم نيدفيد.

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وإليكم الآن قائمة الأهلي في مباراته القادمة أمام فريق وادي دجلة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / محمد الشناوي / مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد فتحي / ياسر إبراهيم / رامي ربيعة / محمود وحيد / أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية / أليو ديانج / رمضان صبحي / حسام عاشور / حسين الشحات / وليد سليمان / أحمد الشيخ / محمد مجدي قفشة / جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن / وليد أزارو.

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