الأهلي يُقرر الإبقاء على أزارو وفايلر يعده بالمشاركة في المباريات

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر الإبقاء على النجم المغربي وليد أزارو صفوف الفريق الأهلاوي في المرحلة القادمة وعدم التفكير في التخلص منه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن المدرب السويسري وعد أيضاً المهاجم وليد أزارو بالحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات مع المارد الأحمر الأسابيع المقبلة، وذلك سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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وأشار أيضاً إلى أن رينيه فايلر سوف يحسم قراره النهائي سواء بشأن أزارو أو لاعب آخر في الأهلي مع نهاية شهر ديسمبر الجاري، حتى يكون تركيز الجميع مُنصباً فقط في الوقت الحالي على المباريات القادمة خلال الشهر الحالي.

وشدد المصدر على أن المهاجم المغربي لم يتلقِ أي عرض رسمي طيلة الأشهر الماضية، وذلك بعكس ما تردد في بعض وسائل الإعلام العربية في الآونة الأخيرة.

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