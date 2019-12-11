مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11/12/2019 .. الأهلي ووادي دجلة وريال مدريد ضد كلوب بروج

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات المثيرة والمهمة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الأربعاء بقية مباريات الجولة السادسة والأخيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما تُقام أيضاً بعض المباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى المباراة الافتتاحية لمسابقة كأس العالم للأندية.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

حرس الحدود / اف سي مصر، الدوري المصري الممتاز، الجولة السابعة، قناة أون سبورت HD2، المعلق محمد الغياتي، الساعة الخامسة مساءً.

الإسماعيلي / مصر المقاصة، الدوري المصري الممتاز، الجولة السابعة، قناة أون سبورت HD1، المعلق حاتم بطيشة، قناة تايم سبورت HD، المعلق هيثم هيبة، الساعة الخامسة مساءً.

وادي دجلة / الأهلي، الدوري المصري الممتاز، الجولة السابعة، قناة أون سبورت HD1، المعلق أيمن الكاشف، قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد الكواليني، الساعة السابعة والنصف مساءً.

السد القطري / هينجين سبورت من أوقيانوسيا، كأس العالم للأندية، الدور الأول، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق يوسف سيف، قناة الكأس الرياضية HD3 المشفرة، المعلق أحمد الطيب، قناة الكأس الرياضية HD6 المشفرة، المعلق منتصر الأزهري، الساعة السابعة والنصف مساءً.

شاختار الأوكراني / أتالانتا الإيطالي، دوري أبطال أوروبا، الجولة السادسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة 19:55 مساءً.

دينامو زغرب الكرواتي / مانشستر سيتي الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، الجولة السادسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق خالد الحدي، الساعة 19:55 مساءً.

بايرن ميونخ الألماني / توتنهام هوتسبير الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، الجولة السادسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة العاشرة مساءً.

كلوب بروج البلجيكي / ريال مدريد الإسباني، دوري أبطال أوروبا، الجولة السادسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة العاشرة مساءً.

باير ليفركوزن الألماني / يوفنتوس الإيطالي، دوري أبطال أوروبا، الجولة السادسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة العاشرة مساءً.

أتلتيكو مدريد الإسباني / لوكوموتيف موسكو الروسي، دوري أبطال أوروبا، الجولة السادسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة العاشرة مساءً.

باريس سان جيرمان الفرنسي / غلطة سراي التركي، دوري أبطال أوروبا، الجولة السادسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة العاشرة مساءً.

أولمبياكوس اليوناني / النجم الأحمر الصربي، دوري أبطال أوروبا، الجولة السادسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة العاشرة مساءً.

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