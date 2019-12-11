تشكيل الأهلي المتوقع الليلة أمام وادي دجلة في الدوري المصري

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يشهد ملعب بتروسبورت في منطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق وادي دجلة ضيفه فريق الأهلي حامل اللقب، ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

تنطلق مباراة الأهلي ووادي دجلة تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الأهلي ووادي دجلة منقولة بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، فيما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي ووادي دجلة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق وادي دجلة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / رامي ربيعة / أيمن أشرف / محمود وحيد.

خط الوسط: محمد مجدي قفشة / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

المدير الفني: السويسري رينيه فايلر.

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