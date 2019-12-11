الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقة كهربا بسبب تأخر وصول الاستغناء الخاص باللاعب

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كشف مصدر مقرب من النادي الأهلي عن السبب الرئيسي وراء قيام الأخير بتأجيل الإعلان عن صفقة تعاقده مع النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا، والتي كان من المقرر إعلانها مساء يوم أمس الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن محمود عبد المنعم كهربا اجتمع بالفعل مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مساء يوم أمس الثلاثاء كما كان مقرراً، من أجل التوقيع على العقود وحسم ذلك الملف بشكل رسمي.

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وأشار أيضاً إلى أن الاجتماع تم تأجيله إلى مساء اليوم الأربعاء، بسبب تأخر نادي ديسبورتيفو آفيس البرتغالي في إرسال الاستغناء الخاص باللاعب، وهو المتوقع إرساله في الساعات القليلة القادمة بعد دفع كهربا قيمة الشرط الجزائي من أجل فسخ عقده مع النادي البرتغالي.

وأكد المصدر أن اللاعب قام بتحويل مبلغ مليون و100 ألف دولار إلى حساب النادي البرتغالي منذ يومين، مما يجعل حصوله على الاستغناء الخاص به مجرد مسألة وقت فقط لا غير، على أن تُحسم الأمور رسمياً الليلة الأربعاء.

يُذكر أن محمود عبد المنعم كهربا سوف يوقع مع النادي الأهلي على عقد يربطه به لمدة 4 سنوات ونصف بداية من العام المقبل 2020، على أن يتقاضى راتباً سنوياً ضخماً تصل قيمته إلى مبلغ 9 مليون جنيه مصري.

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