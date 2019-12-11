خبير قانوني يؤكد: كهربا مهدد بالإيقاف من الفيفا في حالة انتقاله للأهلي !

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أثار نصر عزام المحامي المعروف ومحاضر الاتحاد الدولي لكرة القدم الجدل بشدة مساء يوم أمس الثلاثاء، وذلك بخصوص الموقف القانوني في حالة تعاقد النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا بشكل رسمي مع النادي الأهلي.

وأكد نصر عزام خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “القاهرة والناس” أن محمود عبد المنعم كهربا من الممكن أن يتعرض إلى عقوبات قاسية للغاية من طرف الاتحاد الدولي مثله مثل نادي ديسبورتيفو آفيس البرتغالي، وذلك في حالة أتم اللاعب صفقة انتقاله رسمياً إلى الأهلي الساعات القادمة.

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وأشار أيضاً إلى أن كهربا قام بفسخ عقده مع نادي الزمالك من طرف واحد بناءً على عدم صحة ذلك التعاقد، ثم حصل على بطاقة مؤقتة من الفيفا وقام النادي البرتغالي بتسجيله ضمن صفوفه الصيف الماضي.

وأوضح أن الاتحاد المصري لكرة القدم أقر في وقت سابق أن عقد كهربا مع نادي الزمالك صحيحاً بنسبة 100%، وخاصة وأن كهربا قد فسخ العقد من جانبه أثناء فترة حماية العقد، مما قد يُعرضه بالتالي إلى عقوبات صارمة.

وشدد عزام في حديثه على أنه في حالة تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى الفيفا ضد اللاعب، سوف ينظر الاتحاد الدولي وقتها إلى القضية مع احتمالية اتخاذ واحد من قرارين لا ثالث لهما.

ويتمثل القرار الأول في حرمان النادي البرتغالي من إجراء أي تعاقدات لمدة عام كامل، إضافة إلى فرض غرامة مالية على محمود عبد المنعم كهربا وأيضاً إيقافه من 4 إلى 6 شهور عن ممارسة كرة القدم، وذلك في حالة تأكد الفيفا من قيام اللاعب بفسخ عقده مع الزمالك أثناء فترة حماية العقد.

وأشار إلى أن القرار الثاني سوف يتمثل في عدم فرض أي عقوبات سواء على النادي البرتغالي أو حتى على اللاعب نفسه، وذلك في حالة تأكد الفيفا من أحقية اللاعب في فسخ عقده مع الزمالك لعدم صحة العقد.

وفي ختام تصريحاته، شدد على أن النادي الأهلي لن يتعرض للضرر في جميع الأحوال سواء مادياً أو بخصوص التعاقدات في حالة قرر الفيفا معاقبة كهربا.

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