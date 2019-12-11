موعد مباراة السد وهينجين سبورت في كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء 11/12/2019

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موعد مباراة السد وهينجين سبورت، يستعد فريق السد القطري لملاقاة ضيفه فريق هينجين سبورت من قارة أوقيانوسيا مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019 على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن المباراة الافتتاحية في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العالمية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس العالم للأندية، إضافة إلى عشاق نادي السد القطري وأيضاً عشاق المدرب الإسباني والنجم السابق تشافي هيرنانديز، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة السد وهينجين سبورت، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة السد وهينجين سبورت.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة السد وهينجين سبورت، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من السد وهينجين سبورت قبل مباراة الليلة بينهما في افتتاح مسابقة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة السد وهينجين سبورت

موعد مباراة السد وهينجين سبورت، يستعد فريق السد القطري لملاقاة ضيفه فريق هينجين سبورت من قارة أوقيانوسيا مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019 على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن المباراة الافتتاحية في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

وتنطلق مباراة السد وهينجين سبورت تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة السد وهينجين سبورت والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة السد وهينجين سبورت، ستكون مباراة السد وهينجين سبورت منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة السد وهينجين سبورت منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

وأخيراً ستكون مباراة السد وهينجين سبورت منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق منتصر الأزهري هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات السد وهينجين سبورت

موعد مباراة السد وهينجين سبورت، يدخل فريق السد غمار مباراته المرتقبة الليلة أمام نظيره المتواضع فريق هينجين سبورت في افتتاح مسابقة كأس العالم للأندية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المونديال.

ويُدرك فريق السد جيداً أن مهمته تُعتبر سهلة للغاية على الورق، ولكنها تُعتبر عكس ذلك تماماً على أرضية الميدان، نظراً لأن الفريق المغمور من قارة أوقيانوسيا ليس لديه أي شيء يخسره، وبالتالي سوف يُحاول تقديم كل ما لديه من مجهودات لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل والوصول إلى الدور القادم.

ويمتلك فريق السد كافة الإمكانيات اللازمة القادرة على مساعدته للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية من مونديال الأندية، وفي مقدمتها بدون أدنى شك النجم الإسباني السابق تشافي هيرنانديز الذي يشغل حالياً منصب المدير الفني للفريق القطري.

ولعل ما يُساعد تشافي أكثر على تأدية عمله بالشكل المطلوب، هو التجانس الكبير الذي أصبح متواجداً بينه وبين لاعبي فريق السد، حيث يتواجد الأسطورة الإسباني في منصب المدير الفني للفريق القطري منذ الموسم الماضي، مما يجعله على دراية كاملة بجميع نقاط القوة والضعف المتواجدة في صفوف فريقه.

ولا يقتصر الأمر فقط على المدرب تشافي هيرنانديز، حيث يمتلك فريق السد عناصر على أرض الملعب مثالية للغاية من الناحية الفنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويكفي الإشارة فقط إلى أن هذه العناصر تتمثل في كلاً من النجم الجزائري بغداد بونجاح، إضافة إلى القطري أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا العام الحالي 2019، وأيضاً النجم الإسباني المخضرم غابي فيرنانديث.

على الجانب المقابل، يأمل فريق هينجين سبورت المغمور في كتابة التاريخ مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تُعتبر حظوظه كبيرة للغاية إن خاض المباراة بدون أي حسابات أو ضغوطات، علماً بأن الفائز من هذه المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية سوف يلتقي مع فريق مونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وإليكم الآن نتائج فريق السد في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

السد 3/0 قطر، دوري نجوم قطر.

السد 1/3 الشحانية، كأس نجوم قطر.

الأهلي 3/4 السد، كأس نجوم قطر.

السد 2/2 أم صلال، كأس نجوم قطر.

الريان 6/0 السد، كأس نجوم قطر.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات السد الأربعة القادمة بعد نهاية مشواره في كأس العالم للأندية 2019:

الغرافة / السد، دوري نجوم قطر، الإثنين 23 ديسمبر 2019، الساعة 18:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

النصر السعودي / السد القطري، دوري أبطال آسيا، الثلاثاء 11 فبراير 2020.

قطر / السد، كأس نجوم قطر، الجمعة 14 فبراير 2020، الساعة 17:55 مساءً.

السد / أصفهان الإيراني، دوري أبطال آسيا، الثلاثاء 18 فبراير 2020.

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