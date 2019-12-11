موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 11/12/2019

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موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة مضيفه فريق كلوب بروج البلجيكي مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019 على أرض دولة بلجيكا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وكلوب بروج قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج

موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة مضيفه فريق كلوب بروج البلجيكي مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019 على أرض دولة بلجيكا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وكلوب بروج تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج، ستكون مباراة ريال مدريد وكلوب بروج منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وكلوب بروج منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة ريال مدريد وكلوب بروج منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وكلوب بروج

موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته القادمة مساء اليوم أمام مضيفه فريق كلوب بروج في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه بالرغم من كونها مجرد مباراة شكلية لا أكثر من ذلك، إلا أن المحافظة على سلسلة الانتصارات المتتالية يُعد أمراً في غاية الأهمية قبل التحديات المعقدة التي تنتظره محلياً الأسبوع المقبل.

ومن المؤكد أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد سوف يُريح أبرز عناصره الأساسية في مباراة الليلة، حتى يكون الجميع جاهزاً لصدام يوم الأحد القادم أمام فريق فالنسيا على ملعب ميستايا في مسابقة الدوري الإسباني.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الفريق الملكي ينتظره صداماً من الطراز الرفيع يوم الأربعاء المقبل، وذلك حينما يحل ضيفاً على غريمه التقليدي فريق برشلونة على ملعب الكامب نو في مسابقة الليغا أيضاً، مما يجعل الريال على موعد مع أسبوع حاسم لمشواره المحلي في الموسم الحالي.

على الجانب المقابل، يسعى فريق كلوب بروج لتحقيق الفوز دون سواه في ظل كونها مباراة هامة للغاية بالنسبة له عكس ريال مدريد، حيث يضمن الانتصار للفريق البلجيكي مقعداً له في دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي دون النظر إلى نتيجة مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي مع ضيفه غلطة سراي التركي في نفس التوقيت.

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