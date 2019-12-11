موعد مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 11/12/2019

Advertisements

موعد مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام، يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي بايرن ميونخ، إضافة إلى عشاق نادي توتنهام هوتسبير وأيضاً عشاق النجم الإنجليزي هاري كين، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وتوتنهام.

Advertisements

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من بايرن ميونخ وتوتنهام قبل مباراة الليلة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام

موعد مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام، يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام، ستكون مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات بايرن ميونخ وتوتنهام

موعد مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام، يدخل فريق بايرن ميونخ غمار مباراته القادمة المرتقبة الليلة أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة التي تعرض لها في آخر مباراتين على التوالي في مسابقة الدوري الألماني.

وبكل تأكيد ستكون مباراة الليلة بمثابة الفرصة المثالية بالنسبة للاعبي فريق بايرن ميونخ، من أجل مصالحة جماهيرهم عبر تحقيق أولاً الانتصار إضافة إلى محاولة تقديم عرض فني جيد يليق بمكانة النادي البافاري.

ولعل ما يؤكد أن الجماهير ستكون اليوم على موعد مع مباراة ممتعة للغاية من الناحية الفنية، أن كلاً من الطرفين قد ضمن بشكل رسمي تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، كما ضمن أيضاً كلاهما مركزه في المجموعة في ظل فارق النقاط ال5 لصالح فريق بايرن ميونخ المتصدر.

على الجانب المقابل، يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى فريق توتنهام هوتسبير، حيث يمر الفريق اللندني بوضعية جيدة للغاية منذ التعاقد مع المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الأخير قاد فريق السبيرز لتحقيق الفوز في جميع المباريات سوى مباراة وحيدة فقط حتى الآن تعرض فيها للخسارة على يد مضيفه مانشستر يونايتد في البريميرليج.

ومن المؤكد أن لقاء الليلة يُعتبر في غاية الأهمية أيضاً بالنسبة إلى فريق توتنهام هوتسبير ولاعبيه رغم ضمان التأهل والمركز الثاني في المجموعة منذ الجولة الماضية، إلا أن الخسارة التاريخية التي تعرض لها الفريق اللندني بسباعية مقابل هدفين على يد الفريق البافاري في العاصمة الإنجليزية لندن في شهر أكتوبر الماضي، ستجعل الثأر بمثابة الهدف الرئيسي لجميع لاعبي فريق السبيرز.

وإليكم الآن نتائج فريق بايرن ميونخ في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

بايرن ميونخ 0/4 فريق بوروسيا دورتموند، الدوري الألماني.

فورتونا دوسلدورف 4/0 بايرن ميونخ، الدوري الألماني.

النجم الأحمر الصربي 6/0 بايرن ميونخ، دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ 2/1 باير ليفركوزن، الدوري الألماني.

بوروسيا مونشنغلادباخ 1/2 بايرن ميونخ، الدوري الألماني.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق توتنهام هوتسبير في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

وست هام يونايتد 3/2 توتنهام هوتسبير، الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام هوتسبير 2/4 أولمبياكوس اليوناني، دوري أبطال أوروبا.

توتنهام هوتسبير 2/3 بورنموث، الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 1/2 توتنهام هوتسبير، الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام هوتسبير 0/5 بيرنلي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من بايرن ميونخ وتوتنهام هوتسبير على الصعيد المحلي حتى الآن في الموسم الحالي 2019 / 2020:

بايرن ميونخ، المركز السابع في الدوري الألماني، يمتلك في رصيده 24 نقطة من 14 مباراة.

توتنهام هوتسبير، المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمتلك في رصيده 23 نقطة من 16 مباراة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من بايرن ميونخ وتوتنهام هوتسبير في المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 بعد مرور أول 5 جولات من مرحلة المجموعات:

بايرن ميونخ، المركز الأول، يمتلك في رصيده 15 نقطة.

توتنهام هوتسبير، المركز الثاني، يمتلك في رصيده 10 نقاط.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 11/12/2019