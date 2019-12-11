وليد الكرتي يحظى باهتمام رينيه فايلر والأهلي قبل الميركاتو الشتوي

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ذكرت تقارير صحفية مغربية أن النجم المغربي وليد الكرتي لاعب نادي الوداد البيضاوي المغربي بات يحظى بالاهتمام الكبير من طرف النادي الأهلي، وخاصة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكدت التقارير أن المدرب السويسري يُراقب في الوقت الحالي مستوى اللاعب المغربي، من أجل حسم موقفه بخصوص الدخول في مفاوضات رسمية مع نادي الوداد البيضاوي سعياً للظفر بخدماته خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

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وأشارت إلى أن رينيه فايلر لا يزال يرغب في تدعيم صفوف فريقه بالمزيد من العناصر المميزة، حتى يتمكن من المنافسة الموسم الحالي على جميع الألقاب الممكنة وفي مقدمتها لقب دوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت أن وليد الكرتي يتمتع بكل الصفات اللازمة لارتداء قميص المارد الأحمر بداية من الميركاتو الشتوي القادم، نظراً إلى الخبرة الكبيرة له مع الوداد البيضاوي سواء محلياً أو خاصة قارياً، حيث سبق له وأن تُوج بلقب دوري الأبطال على حساب الفريق الأهلاوي بالتحديد منذ 3 سنوات من الآن.

وشددت أيضاً على أن المشكلة الرئيسية في حالة أراد فايلر ضم الكرتي شهر يناير المقبل، تكمن في أن اللاعب شارك مع فريقه الوداد البيضاوي في أول جولتين من دور المجموعات للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وهو ما يعني بالتالي عدم قدرته على المشاركة مع الأهلي قارياً طيلة الموسم الجاري.

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