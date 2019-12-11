الأهلي بدون راحة بعد مواجهة وادي دجلة بناءً على رغبة فايلر

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر إلغاء الراحة السلبية من التدريبات الجماعية، والتي كانت مقررة لفريقه يوم غداً الخميس.

وأكد المصدر أن المدرب السويسري أخطر جهازه الفني واللاعبون بالحضور صباح يوم غداً الخميس إلى ملعب مختار التتش بالجزيرة، من أجل بدء التدريبات للمباراة القادمة مطلع الأسبوع المقبل أمام فريق حرس الحدود في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وأشار أيضاً إلى أن فايلر يعلم جيداً أن فريقه سوف يخوض مباراة صعبة مساء اليوم أمام مضيفه فريق وادي دجلة في مسابقة الدوري العام، مما يجعل اللاعبون في حاجة إلى الراحة من التدريبات الجماعية، إلا أن ضيق الوقت يمنع حدوث ذلك بسبب ضغط المباريات على المارد الأحمر المرحلة القادمة.

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