تشكيل ريال مدريد المتوقع الليلة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

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تشهد أرض دولة بلجيكا مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق كلوب بروج البلجيكي ضيفه فريق ريال مدريد الإسباني، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

تنطلق مباراة ريال مدريد وكلوب بروج تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ريال مدريد وكلوب بروج منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق كلوب بروج:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: ألفارو / ميليتاو / ناتشو فيرنانديز / فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل / فينيسيوس جونيور / لوكا يوفيتش.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

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