الصحافة الإنجليزية تُشيد بهدف محمد صلاح في سالزبورغ بدوري أبطال أوروبا

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حرصت العديد من الصحف الإنجليزية على الإشادة اليوم الأربعاء بالهدف الرائع الذي سجله النجم المصري محمد صلاح لصالح فريقه ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال مباراة يوم أمس الثلاثاء أمام فريق سالزبورغ النمساوي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن مستوى فخر العرب محمد صلاح مميزاً لدرجة كبيرة في هذه المباراة، حيث أضاع العديد من الفرص السهلة سواء في الشوط الأول أو حتى في الثاني، قبل أن يتمكن في نهاية المطاف من تسجيل الهدف الرائع في شباك الفريق النمساوي من زاوية شبه مستحيلة.

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وإليكم الآن أبرز ما كتبته الصحف الإنجليزية في عددها الصادر اليوم عن هدف محمد صلاح الرائع في مرمى سالزبورغ:

صحيفة “ميرور”، أشارت إلى نجاح محمد صلاح في تسجيل هدف في غاية الروعة، بالرغم من أنه كان في أسوأ أيامه على الإطلاق، من خلال إضاعة 3 فرص محققة أمام مرمى سالزبورغ، كما أوضحت أيضاً أن صلاح أثبت بذلك الهدف الرائع مدى جودته وقدراته العقلية، حيث تحدى القوانين الهندسية وسجل من زاوية مستحيلة وسط دهشة من الجميع وحتى من صلاح نفسه.

صحيفة “مترو”، أشارت أيضاً إلى إضاعة الفرعون المصري محمد صلاح للعديد من الفرص خلال المباراة، ولكنه تمكن في نهاية المطاف من إحراز الهدف الرائع من زاوية مستحيلة خدع بها الجميع وفي مقدمتهم حارس مرمى سالزبورغ.

صحيفة “ديلي ميل”، أكدت أن محمد صلاح ساهم بشكل فعال في إيصال ليفربول إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد هدفه الرائع من زاوية صعبة في مرمى سالزبورغ، بالرغم من إهدار أكثر من فرصة سهلة سنحت له في المباراة.

يُذكر أن ليفربول فاز مساء يوم أمس الثلاثاء على حساب مضيفه سالزبورغ بثنائية نظيفة، ليضمن بالتالي تأهله بشكل رسمي إلى الدور القادم من عمر المسابقة بعد أن كان مهدداً بالإقصاء من مرحلة المجموعات.

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