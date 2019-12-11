اتحاد الكرة يُخلي مسؤوليته من تعاقد الأهلي مع كهربا

أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم أن الأخير ليس لديه أي دخل على الإطلاق في أزمة النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا مع ناديه السابق الزمالك، بعد أن أصبح اللاعب على مشارف التعاقد بشكل رسمي مع الغريم التقليدي الأهلي في الساعات القادمة.
وأكد المصدر أن الاتحاد المصري لا يحق له رفض طلب النادي الأهلي المتعلق بقيد محمود عبد المنعم كهربا في القائمة المحلية للموسم الحالي بداية من الدور الثاني، وخاصة وأن الفيفا منح اللاعب بطاقة دولية مؤقتة منذ فسخ عقده مع الزمالك الصيف الماضي.
وأشار أيضاً إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلم جيداً أن كهربا فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد، وبالرغم من ذلك منحه البطاقة الدولية المؤقتة حتى يتمكن من الانتقال إلى صفوف نادي ديسبورتيفو آفيس البرتغالي في الميركاتو الصيفي الماضي.
وشدد المصدر على أن اتحاد الكرة سوف يقبل قيد كهربا في قائمة الأهلي إن تمت الصفقة رسمياً، أما مجلس إدارة نادي الزمالك يجب عليه اللجوء إلى الاتحاد الدولي من أجل تقديم شكوى ضد اللاعب وحل هذه الأزمة وليس للاتحاد المحلي الذي لا دخل له بالموضوع تماماً.
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