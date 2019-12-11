رئيس الزمالك يؤكد تصعيد ملف كهربا للفيفا وإغراء نجوم الأهلي بالأموال !

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أوضح مصدر مقرب من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الأخير سوف يقوم بتصعيد ملف النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما بات اللاعب قريباً للغاية من التعاقد رسمياً مع الأهلي خلال الساعات القادمة.

وأكد المصدر أن رئيس نادي الزمالك لن يستسلم أبداً للسيناريو الذي حدث من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب من أجل الظفر بخدمات محمود عبد المنعم كهربا، وخاصة وأن ذلك يُعتبر إهانة كبيرة في حق نادي الزمالك وجماهيره العريقة.

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وأشار أيضاً إلى أن رئيس الزمالك قام بإعداد ملفاً كاملاً بالتعاون مع مجلس إدارته في الفترة الماضية، ثم قاموا بإرسال ذلك الملف عن طريق خطاب رسمي إلى الاتحاد الدولي من أجل حفظ حقوق نادي الزمالك، وذلك من خلال إيقاف كهربا وفرض غرامة مالية عليه بسبب عدم أحقيته في فسخ عقده من طرف واحد.

وشدد المصدر على أن رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء قد تعهد على القيام بإغراء نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طيلة الأشهر القادمة، مؤكداً على أنه مستعد لدفع 40 مليون جنيه لأي لاعب في الأهلي يحصل على مبلغ 20 مليون فقط، من أجل إقناعه بالتعاقد مع نادي الزمالك والرحيل عن صفوف المارد الأحمر.

يُذكر أن الأهلي يستعد للإعلان خلال الساعات القادمة بشكل رسمي عن تعاقده مع كهربا بعدما فسخ الأخير عقده مع نادي ديسبورتيفو آفيس البرتغالي، على أن يوقع اللاعب على عقد مع الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف مع حصوله على راتب تصل قيمته إلى مبلغ 9 مليون جنيه في الموسم الواحد.

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