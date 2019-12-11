قائمة الزمالك استعداداً لمباراة بيراميدز في الدوري المصري

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة المنتظرة القادمة أمام فريق بيراميدز في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الزمالك وبيراميدز مساء يوم غداً الخميس ضمن مباريات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري العام، علماً بأن النجم محمود عبد الرازق شيكابالا قد غاب عن قائمة الفارس الأبيض مثله مثل الظهير الأيسر عبد الله جمعة.

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وإليكم الآن قائمة الزمالك في المباراة القادمة أمام فريق بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد عواد / محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغني / محمود علاء / محمد عبد السلام / إسلام جابر / محمد عبد الشافي / حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد / محمد حسن / فرجاني ساسي / يوسف أوباما / أحمد سيد زيزو / محمد أوناجم / أشرف بنشرقي / محمد فتحي.

خط الهجوم: عمر السعيد / مصطفى محمد.

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