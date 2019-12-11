شوبير يُعلنها رسمياً: كهربا لاعباً في الأهلي خلال ساعات

Advertisements

أعلن الكابتن أحمد شوبير الإعلامي الرياضي المعروف بشكل رسمي عن استعداد النادي الأهلي للكشف رسمياً عن تعاقده مع النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا خلال ساعات.

وأكد أحمد شوبير خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “أون سبورت” منذ قليل أن النادي الأهلي قام بتأجيل الإعلان عن صفقة محمود عبد المنعم كهربا لعدة أسباب، ويأتي في مقدمتها استكمال جميع الإجراءات القانونية من أجل ضمه دون مشاكل من أي طرف آخر.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن السبب الثاني يتمثل في رغبة النادي الأهلي في الاطمئنان أولاً على نتيجة الفريق الأول مساء اليوم أمام فريق وادي دجلة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح شوبير أن عملية الإعلان الرسمي عن الصفقة سوف تتم إما بعد نهاية مباراة الأهلي ووادي دجلة بساعات قليلة أو ستتم في صباح يوم غداً الخميس كحد أقصى، على أن يُرسل النادي الأهلي كل الأوراق القانونية اللازمة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل قيد اللاعب في قائمة المارد الأحمر مع فتح باب سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وشدد على أن كهربا سوف يكون من ضمن لاعبي الفئة الأولى داخل صفوف النادي الأهلي، من خلال وصول راتبه السنوي إلى مبلغ 9 مليون جنيه مصري، على أن يمتد لأربعة مواسم ونصف مع الفريق الأهلاوي.

على صعيد آخر، أشار أحمد شوبير إلى احتمالية تعاقد النادي الأهلي مع لاعب آخر في مركز المهاجم الصريح في المرحلة القادمة بناءً على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول، مؤكداً أن المدرب السويسري قد يتخلى عن الفكرة ويعتمد على كهربا في مركز المهاجم الصريح في نهاية المطاف.

إقرأ أيضاً: قائمة الزمالك استعداداً لمباراة بيراميدز في الدوري المصري