رسمياً .. 21 يناير موعداً لقرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الأربعاء عن موعد إجراء مراسم قرعة الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى مسابقة كأس العالم 2022، والتي من المقرر إقامتها على أرض دولة قطر بعد 3 سنوات من الآن.

وأكد الاتحاد الدولي أن مراسم قرعة الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 سوف تُقام في يوم 21 يناير من العام المقبل 2020، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة في حضور ممثلي المنتخبات ال40 المشاركة في هذا الدور.

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يُذكر أن 14 منتخباً قد حسموا تأهلهم من الدور الأول من عمر التصفيات، لينضموا بالتالي إلى 26 منتخب آخر في الدور الأول، على أن يتأهل 10 منتخبات في نهاية المطاف إلى الدور الثالث والأخير، ثم يتأهل 5 منتخبات فقط إلى كأس العالم قطر 2022.

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