الأهلي يُكلف أمير توفيق بالتفاوض مع 3 مهاجمين أفارقة قبل اختيار واحد منهم في يناير

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب قام بتكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بالدخول في مفاوضات شفهية مع 3 مهاجمين أفارقة الأيام القادمة، وذلك تمهيداً للتعاقد مع واحد منهم خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حدد 3 أسماء يرغب في الظفر بخدمات أي واحد منهم في الميركاتو الشتوي القادم، حيث يتمثل الاسم الأول في اللاعب النيجيري إيليكي مهاجم نادي لوزيرن السويسري.

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وأشار أيضاً إلى أن الاسم الثاني يتمثل في اللاعب نوكس موتيزوا مهاجم نادي جولدن أروز الجنوب أفريقي وأيضاً منتخب زيمبابوي، فيما يتمثل الاسم الثالث في البوركيني إيريك تراوري مهاجم نادي بيراميدز، بالرغم من صعوبة التعاقد معه لتمسك ناديه الحالي به منذ الصيف الماضي.

وشدد المصدر على أن أمير توفيق سوف يبدأ المحادثات أولاً مع إيليكي مهاجم نادي لوزيرن، على أن يتوجه إلى دولة سويسرا في الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من ملف صفقة محمود عبد المنعم كهربا.

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