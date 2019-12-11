تشكيل الأهلي الرسمي الليلة أمام وادي دجلة في الدوري المصري

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق وادي دجلة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الأهلي ووادي دجلة على ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بداية من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة الأهلي ووادي دجلة ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي الرسمي في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق وادي دجلة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / رامي ربيعة / أيمن أشرف / محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية / محمد مجدي قفشة / حسين الشحات / وليد سليمان / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

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