حمدي النقاز يُهاجم رئيس الزمالك مجدداً ويصفه بالكاذب والخائف من الإعلام

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حرص النجم التونسي حمدي النقاز على مهاجمة رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مجدداً، بسبب التصريحات التى أدلى بها الأخير في الأيام الماضية متهماً فيها اللاعب بالهروب رغم الحصول على مستحقاته المالية.

وكتب حمدي النقاز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام التالي:

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للتوضيح والرد على رئيس الزمالك، أنا منذ سنتين أتقاضى شهر و3 لا، وصبرت واستحملت وكل ده احتراماً للجماهير، واليوم اللي خرجت فيه في التلفزيون وقلت أني لم أحصل على مستحقاتي، بعد ما نزلت الصحافة الخبر، كلمني وقالي أخرج وأتكلم وأقول إني حصلت على مستحقاتي خوفاً من الإعلام.

لم أحصل من وقتها على أي أموال طيلة 4 أشهر، أما بالنسبة إلى موضوع المدرسة، لم يُساندني أي أحد، وحينما كنت أتصل بهم لم يرد علي أحد، كل الكلام المنسوب ليا من رئيس الزمالك كذب وإفتراء وليس له أي أساس من الصحة، شكراً لتفهمكم.

يُذكر أن النقاز كان قد فسخ مع نادي الزمالك من طرف واحد في الآونة الأخيرة، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ شهر أغسطس الماضي مثلما هو حال بقية لاعبي الزمالك.

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