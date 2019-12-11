عماد متعب يُشيد بكهربا بعد اقتراب تعاقده رسمياً مع الأهلي

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حرص النجم السابق عماد متعب على الإشادة بقدرات النجم محمود عبد المنعم كهربا، بعدما اقترب الأخيير بشدة من التعاقد بشكل رسمي مع النادي الأهلي في الساعات القادمة.

وأكد عماد متعب خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “أون سبورت” أن محمود عبد المنعم كهربا يُعتبر إضافة كبيرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الناحية الفنية، بسبب قدرته على اللعب في أكثر من مركز في الخطوط الأمامية.

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وأشار أيضاً إلى أن كهربا يستطيع أن يلعب في مركز المهاجم الصريح، إضافة إلى مركز الجناح الأيمن أو الأيسر الهجومي، وأيضاً مركز صانع الألعاب، مما يجعله خياراً مثالياً للغاية للمدير الفني السويسري رينيه فايلر.

وشدد متعب في حديثه على أن كهربا يجب عليه أن يعلم جيداً أن جلوسه على مقاعد البدلاء في الفريق الأهلاوي أمر وارد لكثرة النجوم على مستوى جميع المراكز، مؤكداً في الوقت ذاته أن اقتناع اللاعب بذلك الأمر سوف يجعله يبتعد تماماً عن المشاكل طيلة فترة تواجده داخل جدران القلعة الحمراء.

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