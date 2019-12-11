كدمة في وجه القدم تُبعد عبد الله جمعة عن مباراة الزمالك وبيراميدز

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كشف مصدر مقرب من نادي الزمالك اليوم الأربعاء عن السبب الرئيسي وراء قيام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي باستبعاد الظهير الأيسر عبد الله جمعة من قائمة المباراة القادمة أمام فريق بيراميدز في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن اللاعب عبد الله جمعة عانى في الأيام الماضية من كدمة على مستوى وجه القدم، مما جعله يغيب عن التدريبات الجماعية لفريق الزمالك لمدة 3 أيام على التوالي.

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وأشار أيضاً إلى أن اللاعب خاض برنامجاً تأهيلياً على هامش المران الجماعي للفارس الأبيض يوم أمس الثلاثاء، إلا أن الفحوصات الطبية التي خضع لها في مران اليوم أثبتت عدم قدرته على المشاركة أو حتى التواجد مع فريقه في لقاء بيراميدز.

وشدد المصدر على أن باتريس كارتيرون لا يرغب تماماً في المخاطرة بعبد الله جمعة، نظراً إلى القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب إضافة إلى كونه أحد الركائز الأساسية في صفوف فريق الزمالك.

وأوضح أن المدرب الفرنسي قد يعتمد على اللاعب إسلام جابر في مركز الظهير الأيسر، وذلك في حالة تعرض اللاعب محمد عبد الشافي إلى أي إصابة سواء قبل المباراة أو حتى خلالها.

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