ديسابر يُعلن قائمة بيراميدز استعداداً لمواجهة الزمالك

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كشف الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق الزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الزمالك وبيراميدز في مساء يوم غداً الخميس، والتي تأتي ضمن مباريات الأسبوع السابع من عمر مسابقة الدوري العام.

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وإليكم الآن قائمة فريق بيراميدز في المباراة القادمة أمام فريق الزمالك:

حراسة المرمى: المهدي سليمان / أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر / رجب بكار / عبد الله بكري / ويلفريد كانون / محمد حمدي / أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: إيريك تراوري / عبد الله السعيد / عمر جابر / إسلام عيسى / نبيل عماد / إبراهيم حسن / محمد فتحي / محمد فاروق / عمر العيوني / أحمد توفيق.

خط الهجوم: جون أنطوي / دودو الجباس.

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