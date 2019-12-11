الأهلي ووادي دجلة.. المارد الأحمر يتصدر ترتيب الدوري بثلاثية نظيفة

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حقق النادي الأهلي فوزا مستحقا على نظيره وادي دجلة، خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الأربعاء، بثلاثية دون رد.

أحرز أهداف النادي الأهلي اللاعب رمضان صبحي في الدقيقة 53، وعزز وليد أزارو تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 72، ثم اختتم أحمد الشيخ ثلاثية الأهلي في الدقيقة 93.

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وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة 15، بفارق نقطتين عن “زعيم الثغر” الاتحاد السكندري وصيف جدول ترتيب الدوري الممتاز، وتجمد رصيد وادي دجلة عند 3 نقاط جمعها من 7 مباريات، متذيلا ترتيب جدول الدوري.

أحداث المباراة

خرج الشوط الأول من لقاء وادي دجلة والأهلي بتعادل سلبي، وشهد اللقاء أحداث سريعة وخطورة من النادي الأهلي؛ حيث أهدر الحاوي وليد سليمان هدفا في الدقيقة 7 من رأسية، استقبلها من عرضية أرسلها محمد هاني، وفي الدقيقة 10 مرر رمضان صبحي الكرة لوليد سليمان، الذي سدد الكرة أعلى المرمى.

فيما أهدر جونيور أجايي هدفا في الدقيقة 31 من داخل منطقة الجزاء، وانتهى الوقت الأصلي للشوط الأول بعد سيطرة من قِبل النادي الأهلي لكن دون خطورة.

أحداث الشوط الثاني

انطلق الشوط الثاني، وبدأ بضغط من قبل لاعبي النادي الأهلي، وتمكن المارد الأحمر من ترجمة الضغط لإحراز أهدافٍ، ففي الدقيقة 53 من عمر اللقاء أحرز رمضان صبحي الهدف الأول للنادي الأهلي.

وفي الدقيقة 64 من عمر اللقاء، دخل أليو ديانج أرضية الملعب بدلًا من جونيور أجايي، وفي الدقيقة 70 أحرز المغربي وليد أزارو هدفه الثاني من عرضية أرسلها اللاعب حسين الشحات.

ودفع المدير الفني للنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر، باللاعب أحمد الشيخ بديلا عن رمضان صبحي، وتمكن اللاعب من إحراز الهدف الثالث والأخير للنادي الأهلي في الدقيقة91 من عمر اللقاء، لينتهي اللقاء معلنا فوز المارد الأحمر يثلاثية نظيف على وادي دجلة.