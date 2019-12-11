موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الخميس 12/12/2019

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق بيراميدز في مساء يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم التونسي فرجاني ساسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك وبيراميدز قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق بيراميدز في مساء يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، ستكون مباراة الزمالك وبيراميدز منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وبيراميدز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق محمد الغياتي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك وبيراميدز

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الصراع على لقب الدوري مع غريمه التقليدي الأهلي.

وبكل تأكيد تُعتبر هذه المباراة في غاية الأهمية نظراً لكونها أيضاً مع المنافس الثالث على لقب الدوري العام، مما يجعل الفوز فيها بمثابة حصد 6 نقاط وليس فقط مجرد 3 نقاط، وهو ما يُزيد أكثر من صعوبة المواجهة على كلاً من الفريقين معاً.

وستكون هذه المباراة بمثابة الاختبار الحقيقي الأول للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، بالرغم من نجاحه في تحقيق أولى الانتصارات مع الفارس الأبيض مطلع الأسبوع الحالي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك على حساب فريق بريميرو دي أغوستو الأنغولي بثنائية نظيفة.

ويعلم المدرب الفرنسي جيداً أنه لا يوجد أمامه أي مجال تماماً للتعثر في أي لقاء المرحلة القادمة على صعيد مسابقة الدوري العام، وخاصة في ظل الحالة المثالية التي يمر بها الغريم التقليدي الأهلي منذ بداية الموسم الجاري، ويكفي الإشارة فقط إلى أنه قد تمكن من الفوز في جميع المباريات التي خاضها حتى الآن.

على الجانب المقابل، يبدو فريق بيراميدز في وضعية جيدة للغاية قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق الزمالك، حيث يسير الفريق بشكل أكثر من رائع سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى القاري، بالرغم من أنه يُشارك في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه.

ويُدرك الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز أن هذه المواجهة مع الفارس الأبيض، سوف توضح إلى أي مدى وصل الفريق بعد مرور 4 أشهر من العمل المتواصل مع اللاعبين، علماً بأن طموحات فريق بيراميدز لا تقتصر في الموسم الحالي على مجرد المنافسة على الألقاب، وإنما بات يطمح للتتويج بلقب ما في نهاية المطاف.

وإليكم الآن نتائج فريق الزمالك في أخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

الزمالك 0/1 جينيراسيون فوت السنغالي، دوري أبطال إفريقيا.

إنبي 1/2 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية 0/3 الزمالك، دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك 1/3 الشرقية، كأس مصر.

الزمالك 0/2 بريميرو دي أغوستو الأنغولي، دوري أبطال إفريقيا.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق بيراميدز في أخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

بيراميدز 0/3 يانج أفريكانز التنزاني، كأس الاتحاد الإفريقي.

بيراميدز 2/2 أسوان، الدوري المصري الممتاز.

رينجرز النيجيري 3/1 بيراميدز، كأس الاتحاد الإفريقي.

بيراميدز 1/6 النجوم، كأس مصر.

بيراميدز 0/6 نواذيبو الموريتاني، كأس الاتحاد الإفريقي.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من الزمالك وبيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

الزمالك، المركز الخامس، يمتلك في رصيده 10 نقاط من 5 مباريات.

بيراميدز، المركز الرابع، يمتلك في رصيده 12 نقطة من 6 مباريات.

وأخيراً سوف نستعرض لكم نتائج أخر 6 مواجهات مباشرة بين الزمالك وبيراميدز على مستوى جميع المسابقات:

الزمالك 0/2 بيراميدز، الدوري المصري الممتاز، الأحد 24 مايو 2015.

بيراميدز 1/0 الزمالك، الدوري المصري الممتاز، السبت 30 ديسمبر 2017.

الزمالك 1/2 بيراميدز، الدوري المصري الممتاز، الأحد 22 أبريل 2018.

الزمالك 3/3 بيراميدز، الدوري المصري الممتاز، الخميس 24 يناير 2019.

بيراميدز 0/1 الزمالك، الدوري المصري الممتاز، الثلاثاء 23 أبريل 2019.

الزمالك 0/3 بيراميدز، كأس مصر، الأحد 8 سبتمبر 2019.

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