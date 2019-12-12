تقارير أوروبية تتوقع ظهور منافس جديد لـ”صلاح” في “ليفربول”

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توقعت تقارير أوروبية، سعي إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، للتوقيع مع الياباني تاكومي مينامينو لاعب فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، موضحة أن اللاعب الياباني الذي يشغل مركز الجناح الأيمن وهو الجناح الذي يلعب فيه محمد صلا، قدم أداء رائعا خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة “ليفربول إيكو”، أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لديه شرط جزائي في عقده يتيح له إمكانية الرحيل عن ناديه بقيمة 7.75 مليون جنيه إسترليني، مضيفة أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يبحث عن تعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأشارت إلى أن “مينامينو” قد يكون حلًا مثاليًا نظرًا لما يتمتع به من خبرة أوروبية، وإجادته للعب في أكثر من مركز داخل الملعب إلى جانب السرعات التي يتمتع بها، موضحة أن صاحب الـ24 عامًا اللعب في 3 مراكز، الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم، وانتقل إلى صفوف ريد بول خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2014/2015 قادمًا من سيريزو أوساكا الياباني.