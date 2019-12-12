“أحدهما فتحي”.. مصادر تكشف خطة “الأهلي” لقيد “كهربا”

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قالت مصادر داخل الفريق الأول في النادي الأهلي، إن قيد محمود عبدالمنعم “كهربا”، والذي أنهت الإدارة الحمراء إجراءات التعاقد معه، سيكون على حساب أحد الثنائي محمد محمود أو حمدي فتحي لاعبا الفريق المصابين، موضحة أن “كهربا” خضع لجراحة الرباط الصليبي مؤخرًَا في ألمانيا، وينتظر عودته مطلع الموسم الجديد، في الوقت الذي أجرى حمدي فتي جراحة غضروف الركبة في ألمانيا أيضًا، ومن المقرر غيابه فترة تصل من 4 إلى 6 أشهر.

وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية، أنه حتى الآن الأقرب هو قيد “كهربا” على حساب أحد الثنائي محمد محمود المصاب بالرباط الصليبي، أو حمدي فتحي الذي يعاني من إصابة بقطع في غضروف الركبة، مشيرا إلى أن الأول لن يعود للملاعب قبل نهاية الموسم، ومن ثم لن يمكن الأهلي من الاستفادة منه على الإطلاق وخروجه من القائمة أمر منطقي للغاية، أما الثاني فهناك احتمالية لعودته في نهاية أبريل المقبل، وبالتالي لن يستفيد الفريق منه بشكل كبير في أغلب الموسم.

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وأشارت المصادر، إلى أن هناك انقساما حتى الآن لقيد كهربا على حساب حسين السيد، حيث يرفض البعض داخل جهاز الكرة خروج حسين السيد للإعارة وضرورة بقائه في الفريق تحسبًا لأي مستجدت قد تطرأ على القائمة المحلية خصوصا في ظل ارتباط الفريق ببطولتي الدوري والكأس، موضحة أن القرار النهائي سيكون، خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر أن تعقد لجنة التخطيط بالنادي، جلسة خاصة في حضور السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لحسم الموقف النهائي من القائمة المحلية والإفريقية.