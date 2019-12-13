الأهلي: عدم استكمال الإجراءات السبب وراء التأخر في الإعلان عن صفقة كهربا

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حسم النادي الأهلي كل الجدل القائم في الأيام القليلة الماضية، وذلك بخصوص السبب الرئيسي وراء التأخر في عملية الإعلان عن التعاقد بشكل رسمي مع النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الحدث اليوم”، أن السبب الوحيد وراء التأخر في الإعلان عن صفقة كهربا هو عدم استكمال بعد بقية الإجراءات القانونية اللازمة.

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وأوضح أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يسعى لتفادي وجود أي ثغرات في ملف التعاقد مع النجم محمود عبد المنعم كهربا، وخاصة في ظل الأزمة القائمة بين اللاعب وبين ناديه السابق الزمالك بسبب فسخ العقد من طرف واحد.

وفي ختام حديثه، شدد عبد الحفيظ على أن الأهلي سوف يُعلن بشكل رسمي عن ضم كهربا عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية المطلوبة.

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