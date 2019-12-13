مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13/12/2019 .. النصر والتعاون والاتفاق ضد الفتح

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات المثيرة والمهمة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الجمعة العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إضافة إلى بعض مباريات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وفي مقدمتها مباراة النصر مع ضيفه التعاون.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الاتفاق / الفتح، الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الحادية عشر، قناة السعودية الرياضية HD4 المجانية، المعلق جعفر الصليح، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

النصر / التعاون، الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الحادية عشر، قناة السعودية الرياضية HD2 المجانية، المعلق فارس عوض، الساعة السابعة إلا ربع مساءً.

هوفنهايم / أوجسبورج، الدوري الألماني، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ليل / مونبلييه، الدوري الفرنسي، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

ديبورتيفو ألافيس / ليغانيس، الدوري الاسباني، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة العاشرة مساءً.

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