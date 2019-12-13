رمضان صبحي: مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو قرار فني وليس قراري !

أكد النجم رمضان صبحي أن مشاركة النجم محمد صلاح من عدمها رفقة المنتخب الوطني المصري الأولمبي في أولمبياد طوكيو صيف العام المقبل 2020، سوف تكون قراراً فنياً من طرف الجهاز الفني وليس بناءً على قراره الشخصي.
وأوضح رمضان صبحي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “سي بي سي” أن تصريحاتي خلال الأشهر الماضية بخصوص عدم أحقية محمد صلاح في المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو، جاءت من أجل الدفاع عن زملائه الشباب بعد نجاحهم في التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.
وأشار أيضاً إلى أن صلاح يتمتع بعقلية كبيرة وبالتالي يفهم جيداً المقصود من تصريحاتي في تلك الفترة الماضية، مشدداً في الوقت ذاته على أن تواجد محمد صلاح داخل أي فريق يُعتبر شرفاً كبيراً للجميع، كما أكد أيضاً أن كل اللاعبين يشعرون بالفخر لما يفعله صلاح حالياً في أوروبا.
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