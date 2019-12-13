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شهد منتصف الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020، حيث تم الكشف عن جميع المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة السادسة، إضافة إلى المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات.

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وإليكم الآن نتائج مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020:

سالزبورغ النمساوي 2/0 ليفربول الإنجليزي.

نابولي الإيطالي 0/4 جينك البلجيكي.

تشيلسي الإنجليزي 1/2 ليل الفرنسي.

بوروسيا دورتموند الألماني 1/2 سلافيا براغ التشيكي.

أولمبيك ليون الفرنسي 2/2 لايبزيج الألماني.

بنفيكا البرتغالي 0/3 زينيت سان بطرسبرج الروسي.

أياكس أمستردام الهولندي 1/0 فالنسيا الإسباني.

إنتر ميلانو الإيطالي 2/1 برشلونة الإسباني.

شاختار الأوكراني 3/0 أتالانتا الإيطالي.

دينامو زغرب الكرواتي 4/1 مانشستر سيتي الإنجليزي.

كلوب بروج البلجيكي 3/1 ريال مدريد الإسباني.

أتلتيكو مدريد الإسباني 0/2 لوكوموتيف موسكو الروسي.

باير ليفركوزن الألماني 2/0 يوفنتوس الإيطالي.

باريس سان جيرمان الفرنسي 0/5 غلطة سراي التركي.

أولمبياكوس اليوناني 0/1 النجم الأحمر الصربي.

بايرن ميونخ الألماني 1/3 توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة السادسة:

باريس سان جيرمان، 16 نقطة / ريال مدريد، 11 نقطة / كلوب بروج، 3 نقاط / غلطة سراي، نقطتين فقط لا غير. بايرن ميونخ، 18 نقطة / توتنهام هوتسبير، 10 نقاط / أولمبياكوس، 4 نقاط / النجم الأحمر، 3 نقاط. مانشستر سيتي، 14 نقطة / أتالانتا، 7 نقاط / شاختار، 6 نقاط / دينامو زغرب، 5 نقاط. يوفنتوس، 16 نقطة / أتلتيكو مدريد، 10 نقاط / باير ليفركوزن، 6 نقاط / لوكوموتيف موسكو، 3 نقاط. ليفربول، 13 نقطة / نابولي، 12 نقطة / سالزبورغ، 7 نقاط / جينك، نقطة واحدة فقط لا غير. برشلونة، 14 نقطة / بوروسيا دورتموند، 10 نقاط / إنتر ميلانو، 7 نقاط / سلافيا براغ، نقطتين فقط لا غير. لايبزيج، 11 نقطة / أولمبيك ليون، 8 نقاط / بنفيكا، 7 نقاط / زينيت سان بطرسبرج، 7 نقاط. فالنسيا، 11 نقطة / تشيلسي، 11 نقطة / أياكس أمستردام، 10 نقاط / ليل، نقطة واحدة فقط لا غير.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020:

أصحاب الصدارة: باريس سان جيرمان / بايرن ميونخ / مانشستر سيتي / يوفنتوس / ليفربول / برشلونة / لايبزيج / فالنسيا.

أصحاب الوصافة: ريال مدريد / توتنهام هوتسبير / أتالانتا / أتلتيكو مدريد / نابولي / بوروسيا دورتموند / أولمبيك ليون / تشيلسي.

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