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شهد يوم أمس الخميس إقامة جميع مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي 2019 / 2020، حيث حُسمت جميع البطاقات المؤهلة إلى دور ال32 من عمر المسابقة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة السادسة، إضافة إلى المتأهلين لدور ال32 من عمر المسابقة، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2019 / 2020:

آينتراخت فرانكفورت الألماني 3/2 فيتوريا غيماريش البرتغالي.

كلوج الروماني 0/2 سيلتك الاسكتلندي.

لاسك النمساوي 0/3 سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

كوبنهاجن الدنماركي 1/0 مالمو السويدي.

أيندهوفن الهولندي 1/1 روزنبورغ النرويجي.

كاراباخ من أذربيجان 1/1 دوديلانج من لوكسمبورج.

ستاندر لياج البلجيكي 2/2 أرسنال الإنجليزي.

بازل السويسري 0/2 طرابزون سبور التركي.

دينامو كييف الأوكراني 1/1 لوغانو السويسري.

أبويل نيقوسيا القبرصي 0/1 إشبيلية الإسباني.

رين الفرنسي 0/2 لاتسيو الإيطالي.

خيتافي الإسباني 0/3 كراسنودار الروسي.

رينجرز الاسكتلندي 1/1 يونج بويز السويسري.

ولفرهامبتون الإنجليزي 0/4 بشكتاش التركي.

إسبانيول الإسباني 1/0 سيسكا موسكو الروسي.

خينت البلجيكي 0/2 ألكسندريا الأوكراني.

بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 2/1 بلدية اسطنبول التركي.

بورتو البرتغالي 2/3 فينورد روتردام الهولندي.

لودوجوريتس البلغاري 1/1 فيري المجري.

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 4/2 سبورتينغ براغا البرتغالي.

روما الإيطالي 2/2 ولف النمساوي.

مانشستر يونايتد الإنجليزي 0/4 الكمار الهولندي.

فولفسبورج الألماني 0/1 سانت إيتيان الفرنسي.

بارتيزان بلغراد الصربي 1/4 أستانا من كازاخستان.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة السادسة:

إشبيلية، 15 نقطة / أبويل نيقوسيا، 10 نقاط / كاراباخ، 5 نقاط / دوديلانج، 4 نقاط. مالمو، 11 نقطة / كوبنهاجن، 9 نقاط / دينامو كييف، 7 نقاط / لوغانو، 3 نقاط. بازل، 13 نقطة / خيتافي، 12 نقطة / كراسنودار، 9 نقاط / طرابزون سبور، نقطة واحدة فقط لا غير. لاسك، 13 نقطة / سبورتينغ لشبونة، 12 نقطة / أيندهوفن، 8 نقاط / روزنبورغ، نقطة واحدة فقط لا غير. سيلتك، 13 نقطة / كلوج، 12 نقطة / لاتسيو، 6 نقاط / رين، 4 نقاط. أرسنال، 11 نقطة / آينتراخت فرانكفورت، 9 نقاط / ستاندر لياج، 8 نقاط / فيتوريا غيماريش، 5 نقاط. بورتو، 10 نقاط / رينجرز، 9 نقاط / يونج بويز، 8 نقاط / فينورد روتردام، 5 نقاط. إسبانيول، 11 نقطة / لودوجوريتس، 8 نقاط / فيري، 7 نقاط / سيسكا موسكو، 5 نقاط. خينت، 12 نقطة / فولفسبورج، 11 نقطة / سانت إيتيان، 4 نقاط / ألكسندريا، 3 نقاط. بلدية اسطنبول، 10 نقاط / روما، 9 نقاط / بوروسيا مونشنغلادباخ، 8 نقاط / ولف، 5 نقاط. سبورتينغ براغا، 14 نقطة / ولفرهامبتون، 13 نقطة / سلوفان براتيسلافا، 4 نقاط / بشكتاش، 3 نقاط. مانشستر يونايتد، 13 نقطة / الكمار، 9 نقاط / بارتيزان بلغراد، 8 نقاط / أستانا، 3 نقاط.

وأخيراً سوف نستعرض لكم المتأهلين إلى دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي 2019 / 2020:

أصحاب صدارة المجموعات: إشبيلية / مالمو / بازل / لاسك / سيلتك / أرسنال / بورتو / إسبانيول / خينت / بلدية اسطنبول / سبورتينغ براغا / مانشستر يونايتد.

أصحاب الوصافة: أبويل نيقوسيا / كوبنهاجن / خيتافي / سبورتينغ لشبونة / كلوج / آينتراخت فرانكفورت / رينجرز / لودوجوريتس / فولفسبورج / روما / ولفرهامبتون / الكمار.

القادمين من مسابقة دوري أبطال أوروبا: كلوب بروج البلجيكي / أولمبياكوس اليوناني / شاختار الأوكراني / باير ليفركوزن الألماني / سالزبورغ النمساوي / إنتر ميلانو الإيطالي / بنفيكا البرتغالي / أياكس أمستردام الهولندي.

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