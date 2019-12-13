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شهدت الأيام القليلة الماضية إقامة جميع مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، حيث واصل الأهلي تحقيق النتائج المثالية من جديد، فيما واصل الزمالك صحوته بعدما حسم القمة أمام بيراميدز.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة السابعة، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة السابعة في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020:

الجونة 4/1 إنبي.

الإنتاج الحربي 1/1 سموحة.

الإسماعيلي 0/2 مصر المقاصة.

حرس الحدود 0/0 اف سي مصر.

وادي دجلة 3/0 الأهلي.

الاتحاد السكندري 0/0 طنطا.

المصري البورسعيدي 1/0 المقاولون العرب.

الزمالك 0/2 بيراميدز.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة السابعة:

المقاولون العرب، 16 نقطة. الأهلي، 15 نقطة من 5 مباريات فقط. الاتحاد السكندري، 14 نقطة. الزمالك، 13 نقطة، من 6 مباريات فقط. بيراميدز، 12 نقطة. سموحة، 10 نقاط. حرس الحدود، 10 نقاط. الإسماعيلي، 10 نقاط. طنطا، 8 نقاط. الإنتاج الحربي، 8 نقاط. المصري البورسعيدي، 7 نقاط. إنبي، 7 نقاط. مصر المقاصة، 7 نقاط. اف سي مصر، 7 نقاط. أسوان، 5 نقاط. طلائع الجيش، 4 نقاط. الجونة، 4 نقاط. وادي دجلة، 3 نقاط.

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