الأهلي يُعلن رسمياً التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا

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أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الجمعة عن تعاقده مع النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا، وذلك في أولى صفقات المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة للاعب مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بعدما قام كهربا بالتوقيع رسمياً على عقد انتقاله إلى صفوف الفريق الأهلاوي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو آفيس البرتغالي.

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يُذكر أن عقد محمود عبد المنعم كهربا سوف يمتد مع الأهلي لأربعة سنوات ونصف بداية من شهر يناير المقبل من العام القادم 2020، على أن تصل قيمة راتبه السنوي إلى مبلغ 9 مليون جنيه مصري.

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