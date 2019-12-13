أبوتريكة يُبارك للأهلي ويُطالب كهربا بالتألق مع المارد الأحمر

Advertisements

حرص الأسطورة المصري محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري سابقاً على تهنئة النادي الأهلي وجماهيره الغفيرة، بعدما تم الإعلان بشكل رسمي اليوم الجمعة عن التعاقد مع النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا.

وقام محمد أبوتريكة بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

Advertisements

لحظة كده ترجم لي، مبروك وبالتوفيق لكهربا منتظرين التألق إن شاء الله.

يُذكر أن محمود عبد المنعم كهربا يُعتبر أولى صفقات المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي القادم، على أن يخضع إلى فترة تأهيل طيلة الأيام الماضية، قبل أن يبدأ مشواره مع الفريق الأهلاوي بداية من شهر يناير المقبل من العام القادم 2020.

ويمتد عقد كهربا مع الأهلي لأربعة سنوات ونصف، فيما يتقاضى راتباً سنوياً تصل قيمته إلى مبلغ 9 مليون جنيه مصري.

إقرأ أيضاً: الأهلي يُعلن رسمياً التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا