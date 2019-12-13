وائل جمعة يُبارك للأهلي وكهربا بعد إعلان الصفقة رسمياً

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حرص النجم وائل جمعة مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري سابقاً على تهنئة النادي الأهلي وجماهيره الغفيرة، بعدما تم الإعلان رسمياً اليوم الجمعة عن التعاقد مع النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا.

وقام وائل جمعة بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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محمود كهربا، مبروك عودتك لبيتك مرة تانية، المسؤولية كبيرة والتحدي عظيم، مبروك عليك النادي الأهلي.

وكانت صفقة محمود عبد المنعم كهربا قد تأخرت طيلة الأيام القليلة الماضية، بسبب عدم استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن يتم الإعلان عنها اليوم الجمعة ويُصبح كهربا رسمياً أحد لاعبي المارد الأحمر لمدة 4 سنوات ونصف.

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